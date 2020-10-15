Benim Adım Melek 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 35. son bölüm

Benim Adım Melek dizisinin 35. son bölümünde; Seyit Ali Melek’in hasta olduğuyla yüzleşirken yanında Defne vardır.. Melek’in her şeyi duyduğunu anlayan Halil, onun peşine düşer. Öte yandan Seyit Ali, Kerem ve Defne Melek’i konağa nasıl getireceklerine dair konuşurlar. Üçü nasıl bir yol izleyeceklerdir?

BENİM ADIM MELEK 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— Benim Adım Melek (@AdimMelekTRT) October 14, 2020

Alpay Funda’nın anlattıklarından sonra kimin yanında yer alacaktır? Zeynel evlilik hazırlığına başlamak üzereyken aldığı ihtarnameyle yıkılır. Mithat ve Seyran bir hayat kurmayı planlarken Mithat kötü bir halde Seyran’a sığınır. Mithat’ın yaşadıkları onu nasıl bir yola sokacaktır?

Kerem’in maçı sonrası konağa gidip kutlama yapılacakken Funda Seyit Ali’ye Melek’le ilgili ne söyleyecektir? Cumali Halil’in arabayı satışa çıkarttığını öğrenir, onunla konuşmaya gider. Seyit Ali çocukların oyununu bir kenara bırakıp Melek’in evden çıkarılması için ev sahibiyle konuşur. Bu duruma kim, nasıl tepki verecektir? Melek babasının öfkeyle yaptığını düşündüğü bu eylem karşısında ne yapacaktır?