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Benim Adım Melek 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 37. son bölüm

Benim Adım Melek 37. son bölümü ile TRT 1'de yayınlandı. Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin yer aldığı dizinin yeni bölümleri her Çarşamba akşamı ekrana geliyor. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler soruyor: Benim Adım Melek 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 37. son bölüm özeti...

Benim Adım Melek 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 37. son bölüm

Benim Adım Melek dizisinin 37. son bölümünde; Halil’in hala Melek’i sevdiğini duyan Zümrüt yıkılır. Vildan ile konuşmaya gelip, Cumali’ye yakalanan Kenan zekice bir hamleyle durumu kurtarır.

BENİM ADIM MELEK 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Emre, Kerem ve Aslı’ya bir oyun oynar. Bunun sonucunda iki sevgilinin arası bozulur. Aslı Kerem’le arasını düzeltmeye çalışırken Alpay’ın hangi sırrını ortaya çıkartacaktır? Seyran ile arası gerilen Mithat karısının tüm desteğini arkasına alarak hayallerine giden yolda yürüyebilecek midir?

Ömer’in yemin törenine giden Şirhanları bekleyen haber nedir? Seyit Ali kızını kurtarmak için çırpınırken doktorun ilik naklinden bahsettiğini anımsar. Nakil için uygun olup olmadıklarına dair prosedür gerçekleştirilir. Herkes sabırsızlıkla sonuçları beklerken Melek onun için yapılanlardan haberdar olacak mıdır?

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