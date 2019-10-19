Benim Tatlı Yalanım 19. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Benim Tatlı Yalanım'da Aylin, Kayra'yı tanıdıkça gitmekte zorlandı. Sahte anne olayının yankıları sürerken bir gazeteci ile başları büyük belaya giren Suna ile Nejat'ın durumu şirketi de zora sokacak. Aylin ile boşanan Nejat, Suna'ya sürpriz evlenme teklifi etti. Aylin son anda uçağa binmekten vazgeçip İstanbul'da kaldı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Nejat ile Suna'nın romantik dakikaları yer alıyor. İşte Benim Tatlı Yalanım 18. son bölüm ve 19. yeni bölüm fragmanı...

BENİM TATLI YALANIM 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM TATLI YALANIM 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nejat’tan Suna’ya sürpriz teklif!

Kayra, Suna'yı affetmiş, Nejat'ın Aylin'le olan boşanma davasına sadece günler kalmıştır. Nejat, boşandıktan sonra Suna'ya sürpriz bir teklif yapmayı tasarlamaktadır. Nejat, hayatını yola koymaya çalışırken, 'sahte anne' olayının yankıları devam eder. Nejat ve Serkan, çıkan haberlere bir açıklama getirmek için basın toplantısı düzenleyeceklerdir.

Bu toplantıya katılan davetsiz bir misafir, dikkatlerin Suna'nın üzerine çekilmesini sağlar.