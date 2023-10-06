Benzin konulan dizel araçta yarım milyonluk zarar!
İstanbul Başakşehir'de yakıt istasyonuna giden bir vatandaşın dizel aracına benzin dolduruldu. Çekici yardımıyla servise götürülen araç hiç çalıştırılmadan temizlik yapılması gerekirken serviste de çalıştırılınca otomobil kullanılamaz hale geldi
Akılalmaz olay geçtiğimiz ay Başakşehir’de bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. İzzet Köse isimli vatandaş gece saatlerinde istasyona gelerek aracının deposunun doldurulmasını istedi.
İHA'nın haberine göre yakıt ikmali esnasında kasaya giderek ödeme yapan Köse, geri geldiğinde ikmalin durduğunu gördü. Pompacıyla konuşan Köse, aracına doldurulması gereken mazot yerine benzin konduğunu öğrendi.
İstasyon yetkilileriyle yapılan görüşme sonucunda aracın istasyonda kalıp yetkililerin belirlediği bir serviste temizleneceği konuşuldu. Araç istasyondan çekici ile alındı ancak götürüldüğü serviste çalıştırılınca yanlış doldurulan yakıt araç sistemine zarar verdi.
İddiaya göre ise istasyon yetkilileri tarafından yapılan bu hata İzzet Köse’ye aktarılmadan araç teslim edildi. Köse, aracını alıp birkaç kilometre ilerledikten sonra tekrar arızalanan araç için istasyonla iletişime geçtiğinde hatanın kendisinden kaynaklı olduğu söylendi.
Aracın kurumsal servisinde yapılan bakımında ve savcılık kararı ile alınan kamera kayıtlarında da hasarın bu sebeple ortaya çıktığı öğrenildi. Köse yaklaşık yarım milyon liralık zarara uğrarken mahkeme süreciyse devam ediyor.
KAMERALARA YANSIDI
Olayın yaşandığı anlar hem istasyonun hem de aracın götürüldüğü servisin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, istasyon çalışanının yanlış akaryakıt dolumu yaptığını anladığında kafasına vurduğu ve aracın serviste çekiciden indirildikten sonra çalıştırıldığı görüldü.
"MAZOT YERİNE BENZİN DOLDURULDUĞU SÖYLENDİ"
Olayı yaşayan İzzet Köse yaşadıklarıyla alakalı şunları söyledi: "Ben yakıt doldurun ödemesini yapayım dedim ve markete gittim. Markete gittiğim de 8 litreden sonra durduğu görüldü sonra dışarı çıkıp sordum işte arkadaş dalgınlığa geldi mazot yerine benzin doldurulduğu söylendi. Benim ilk defa başıma geldi bana aracın burada kalacağı söylendi ve anlaşmalı servis istasyonunda aracın temizliğinin yapılacağı söylenildi. Ertesi gün aracımı teslim almak için gittiğimde aracın hazır olduğunu söylediler. 6 kilometre sonra aracım yolda kaldı ve istasyonu aradım bana akün bitmiştir bizimle alakalı değildir denildi. Ben yetkili servise baktırdım ve o hatadan kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Hakkımı mahkemede arayacağım insanlar bilinçlensin istiyorum böyle bir durumda başına geldiğinde ne yapmasını bilmeyen bir sürü insan vardır inşallah onlara da rehber olur. 300 bin TL zararım var ve 2 aydır iş yapamadım orada da zarar ettik."