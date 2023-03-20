Benzin ve motorin fiyatlarında son gelişmeler... Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında motorin fiyatlarında indirime gidildi. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde bir araya getirdik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 20 Mart Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...