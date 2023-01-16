Akaryakıt fiyatlarında son değişim benzin grubunda yaşanmıştı. Son olarak 12 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam gelmişti. Son dakika gelişmesi ile benzin fiyatlarına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. Araç sahipleri için akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde paylaştık. Peki, güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Ocak LPG benzin, motorin fiyatları...