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Benzine bir zam daha! 16 Ocak Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarından yaşanan hareketlilikten etkilenen akaryakıt fiyatları güncel gelişmeleriyle araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Son oarak yapılan benzin zammının ardından sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine yeni bir zam daha bekleniyor. İşte 16 Ocak Pazartesi güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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  • Benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları: 16 Ocak 2023 Pazartesi güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? Benzine zam kapıda!

    Akaryakıt fiyatlarında son değişim benzin grubunda yaşanmıştı. Son olarak 12 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam gelmişti. Son dakika gelişmesi ile benzin fiyatlarına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. Araç sahipleri için akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde paylaştık. Peki, güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Ocak LPG benzin, motorin fiyatları...
  • Benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları: 16 Ocak 2023 Pazartesi güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? Benzine zam kapıda!

    BENZİNE ZAM KAPIDA!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına 17 Ocak Salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor.

    MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

    Motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
  • Benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları: 16 Ocak 2023 Pazartesi güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? Benzine zam kapıda!

    BENZİNE SON OLARAK ZAM GELMİŞTİ!

    12 Ocak gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam gelmişti.
  • Benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları: 16 Ocak 2023 Pazartesi güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? Benzine zam kapıda!

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 16 OCAK 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,68 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.06 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,57 TL
  • Benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları: 16 Ocak 2023 Pazartesi güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? Benzine zam kapıda!

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19,68 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.06 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.83 TL
  • Benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları: 16 Ocak 2023 Pazartesi güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? Benzine zam kapıda!

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 19,93 TL

    Motorin fiyatı: 22,24 TL

    LPG fiyatı: 10,83 TL
  • Benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları: 16 Ocak 2023 Pazartesi güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? Benzine zam kapıda!

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 19,86 TL

    Motorin fiyatı: 22,34 TL

    LPG fiyatı: 10,58 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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