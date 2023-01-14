Benzin ve motorin fiyatlarında değişiklikler devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. Araç sahipleri için akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Ocak LPG benzin, motorin fiyatları...