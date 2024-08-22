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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine indirim bekleniyor! 22 Ağustos 2024 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı

        Benzine indirim bekleniyor! 22 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

        Petrol fiyatları, ABD'den gelen zayıf işgücü verileri ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler gibi nedenlerle düşüşe geçti. Bunun yanı sıra, küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes ihtimalinin piyasalardaki arz endişelerini hafifletmesi, fiyatların düşüşünde etkili olmaya devam ediyor. Bu kapsamda benzine 1 lira 46 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Peki, güncel benzin fiyatları ne durumda? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 13:02 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:02
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        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,97 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, dün ABD'den gelen zayıf işgücü verilerinin etkisiyle bugün beşinci kez üst üste geriledi. Tüm bu gelişmeler benzinde indirim beklentisi yarattı. Bu kapsamda benzine 1 lira 46 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Güncel benzin fiyatları ne durumda? İşte detaylar...

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        BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR!

        Benzine 1 lira 46 kuruş indirim geldiği iddia ediliyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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        BENZİNDE ARKA ARKAYA HAREKET!

        Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 tarihinde 1 lira 73 kuruş indirim geldi. Ardından, 15 Ağustos'ta 85 kuruş zam yapıldı.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44,52 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,84 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,28 TL

        5

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44,43 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,77 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,81 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,96 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,31 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,25 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 45,41 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,80 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,87 TL

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