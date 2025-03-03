Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere uygulamaya planladığı tarifelerle ilgili mesajlar ve ülkelerden gelen misilleme açıklamalarının ardından aşağı yönlü hareket ediyor. Öte yandan, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de artan ekonomik hareketlilik petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlasa da sektörden edinilen bilgiye göre; benzine indirim bekleniyor. Peki, benzine ne kadar indirim yapılacak?