Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, Uluslararası piyasalarda brent petrolde yaşanan dalgalanmalar; benzin fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne oldu, indirim veya zam var mı? İşte 14 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...