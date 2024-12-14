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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine zam! 14 Aralık 2024 motorin, LPG, benzin ne kadar oldu? Zamlı ve güncel akaryakıt fiyat listesi

        Benzine zam! 14 Aralık 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Araç sahipleri için brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. Peki benzine zam mı geldi, benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 00:50 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:50
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        Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, Uluslararası piyasalarda brent petrolde yaşanan dalgalanmalar; benzin fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne oldu, indirim veya zam var mı? İşte 14 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

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        BENZİNE ZAM!

        Benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam geldi.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 43,12 TL

        Motorin litre fiyatı: 43,26 TL

        LPG litre fiyatı: 26,04 TL

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 43,01 TL

        Motorin litre fiyatı: 43,20 TL

        LPG litre fiyatı: 25,54 TL

        5

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 43.56 TL

        Motorin litre fiyatı: 43,85 TL

        LPG litre fiyatı: 26,04 TL

        6

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 44,04 TL

        Motorin litre fiyatı: 44,34 TL

        LPG litre fiyatı: 25,89 TL

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