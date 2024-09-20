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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine zam geliyor! Benzin zammı ne zaman başlayacak, ne kadar? 20 Eylül 2024 benzin, motorin, LPG litre fiyatı

        Benzine zam geliyor! 20 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları ne durumda?

        Petrolde yaşanan dalgalanmalar, benzin fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle benzine 1 lira 40 kuruş olmak üzere zam bekleniyor. Peki, zam ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte, benzin zammının detayları ve İşte, 20 Eylül 2024 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:25
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        Son zamanlarda dünya çapında yaşanan brent petrolde yükseliş, beraberinde benzin zammını da getirdi. Buna göre, benzine 1 lira 40 kuruş zam bekleniyor. Peki, güncel akartakıt fiyatları ne kadar? İşte, 20 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        2

        BENZİNE ZAM GELİYOR!

        Benzin fiyatlarına 24 Eylül Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,54 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,74 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,05 TL

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,42 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,67 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,55 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,89 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,19 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 24,99 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 42,33 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,70 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 24,61 TL

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