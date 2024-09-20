Son zamanlarda dünya çapında yaşanan brent petrolde yükseliş, beraberinde benzin zammını da getirdi. Buna göre, benzine 1 lira 40 kuruş zam bekleniyor. Peki, güncel akartakıt fiyatları ne kadar? İşte, 20 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı...