EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere, benzinde 8 kuruş/litre indirim

gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa

fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" denildi.



Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilen Mayıs ayı ortasından bugüne kadar özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanan tutar motorinde litre başına 50 kuruş, benzinde 20, otogazda 75 kuruş oldu.

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