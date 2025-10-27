Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Bereketli Topraklar ilk bölüm tarihi belli oldu! Show TV dizisi Bereketli Topraklar konusu, oyuncuları, ilk bölüm tarihi

        Bereketli Topraklar ilk bölüm tarihi belli oldu! Bereketli Topraklar konusu ve oyuncuları

        Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar'ın merakla beklenen ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Adana'nın iki köklü ailesi arasındaki iktidar savaşını anlatan dizide Engin Akyürek 'Ömer' karakterine, Gülsim Ali ise 'Nevin' karakterine hayat veriyor. Peki, Bereketli Topraklar ilk bölüm ne zaman, konusu nedir? İşte, dizi hakkında tüm detaylar

        Giriş: 27.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 28.10.2025 - 00:23
        Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar'ın ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Adana’da Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki olayların etrafında dönecek dizinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın, senaristliğini ise Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi üstleniyor. Peki, Bereketli Topraklar ilk bölüm ne zaman?

        BEREKETLİ TOPRAKLAR KONUSU

        Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında geçmişte yaşanan bir savaşın ve büyük bir sır ile sağlanan barışın ardından, gelecek yeniden şekilleniyor!

        Beklenmedik aşklar, aşka dair kurulan pusular ve şehre yeni gelen bir kadın!

        Bereketli Topraklar yıllar süren bereketini, o sessiz anlaşmaya mı borçlu yoksa, bir kahramana mı?

        Kuşaklar boyu süren bir iktidar savaşının ve bu savaşın tam ortasında şehre yeni gelen bir kadının, kazananı nasıl değiştirdiğinin hikayesi.

        Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailesini ve topraklarını Karahanlılar’dan korumak için her zamankinden daha sert kararlar alırken; Adana’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali) Ömer’in tüm planlarını altüst eder!

        Ömer ve Nevin de kendilerini sarsıcı bir aşk hikayesi içinde bulacaktır ama hangi aşka teslim olacaklarını ise kader belirleyecek.

        Bereketli Topraklar’da hiç bitmeyen savaşlardan biri daha alevlenirken, herkes kime dost kime düşman olacağını seçecek ama hangi aşka teslim olacaklarını kader belirleyecek.

        BEREKETLİ TOPRAKLAR OYUNCU KADROSU

        Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

        BEREKETLİ TOPRAKLAR YAPIM KADROSU

        Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

        Yapım şirketi: Süreç Film

        Senarist: Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi

        BEREKETLİ TOPRAKLAR'DAN TANITIM YAYINLANDI

        Bereketli Topraklar dizisinden iki tanıtım yayınlandı. Aşağıdaki linkten tanıtımlara ulaşabilirsiniz.

        BEREKETLİ TOPRAKLAR İLK FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        BEREKETLİ TOPRAKLAR İKİNCİ FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜÇÜNCÜ FRAGRAMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        DİZİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Bereketli Topraklar, 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak.

