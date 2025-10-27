Bereketli Topraklar ilk bölüm tarihi belli oldu! Bereketli Topraklar konusu ve oyuncuları
Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar'ın merakla beklenen ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Adana'nın iki köklü ailesi arasındaki iktidar savaşını anlatan dizide Engin Akyürek 'Ömer' karakterine, Gülsim Ali ise 'Nevin' karakterine hayat veriyor. Peki, Bereketli Topraklar ilk bölüm ne zaman, konusu nedir? İşte, dizi hakkında tüm detaylar
Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar'ın ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Adana’da Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki olayların etrafında dönecek dizinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın, senaristliğini ise Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi üstleniyor. Peki, Bereketli Topraklar ilk bölüm ne zaman?
BEREKETLİ TOPRAKLAR KONUSU
Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında geçmişte yaşanan bir savaşın ve büyük bir sır ile sağlanan barışın ardından, gelecek yeniden şekilleniyor!
Beklenmedik aşklar, aşka dair kurulan pusular ve şehre yeni gelen bir kadın!
Bereketli Topraklar yıllar süren bereketini, o sessiz anlaşmaya mı borçlu yoksa, bir kahramana mı?
Kuşaklar boyu süren bir iktidar savaşının ve bu savaşın tam ortasında şehre yeni gelen bir kadının, kazananı nasıl değiştirdiğinin hikayesi.
Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailesini ve topraklarını Karahanlılar’dan korumak için her zamankinden daha sert kararlar alırken; Adana’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali) Ömer’in tüm planlarını altüst eder!
Ömer ve Nevin de kendilerini sarsıcı bir aşk hikayesi içinde bulacaktır ama hangi aşka teslim olacaklarını ise kader belirleyecek.
Bereketli Topraklar’da hiç bitmeyen savaşlardan biri daha alevlenirken, herkes kime dost kime düşman olacağını seçecek ama hangi aşka teslim olacaklarını kader belirleyecek.
BEREKETLİ TOPRAKLAR OYUNCU KADROSU
Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.
BEREKETLİ TOPRAKLAR YAPIM KADROSU
Yönetmen: Yağız Alp Akaydın
Yapım şirketi: Süreç Film
Senarist: Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi
BEREKETLİ TOPRAKLAR'DAN TANITIM YAYINLANDI
Bereketli Topraklar dizisinden iki tanıtım yayınlandı. Aşağıdaki linkten tanıtımlara ulaşabilirsiniz.
BEREKETLİ TOPRAKLAR İLK FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BEREKETLİ TOPRAKLAR İKİNCİ FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜÇÜNCÜ FRAGRAMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DİZİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bereketli Topraklar, 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak.