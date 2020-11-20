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Oyuncu Beren Saat, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kış sezonunu açtığı görülen Saat, alışveriş turunun ardından kuaföre uğradı.

Yaklaşık iki saat vakit geçirdiği kuaförden ayrılan Saat, muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunan Beren Saat, şunları söylemişti:

Son zamanlarda, aşkın yaşanma şekli ve hızı da değişti. Sosyal medya aslında aşkın yaşanma biçimine format attı. Galiba kişisel olarak aşk tanımını bundan önce yapmış olduğumuz için de birbirimize yakın hissettik.

İki ünlü insan için uzun bir zaman bizim ilişkimiz. Etrafta ve dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü.

Saat, ayrıca, "Her ayrılığımızdan sonra bir araya gelip, evimize girince kendimizi yeniden sevgili hissettiğimiz için kopamadık" şeklinde konuşmuştu.

Beren Saat, "Kenan’la, elektronik ve deneysel dans şarkıları yaptık. Şarkıları, videolarıyla 2021’de yayınlayacağım. Hem oynayıp hem de yöneteceğim. Bunlar bazı anılarımın kısa filmleri gibi olacak" diyerek, gelecek projesinin de sinyalini vermişti.