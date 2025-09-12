Habertürk
        Berfu Cengiz Sao Paulo Açık'ta 2. turda veda etti! - Tenis Haberleri

        Berfu Cengiz Sao Paulo Açık'ta 2. turda veda etti!

        Milli tenisçi Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık'ın ikinci turunda Meksikalı Renata Zarazua'ya 2-0 yenildi.

        Giriş: 12.09.2025 - 01:01 Güncelleme: 12.09.2025 - 01:01
        Berfu Cengiz 2. turda veda etti!
        Milli tenisçi Berfu Cengiz, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki turnuvada 5 numaralı seribaşı Zarazua ile yaptığı karşılaşmayı 6-4'lük setlerle kaybetti.

        25 yaşındaki milli tenisçi, ilk turda Arjantinli Jazmin Ortenzi'yi 2-0 yenerek WTA turnuvalarındaki ilk ana tablo galibiyetini elde etmişti.

