Bergüzar Korel, imaj değiştirdi: Geri döndüm
Bir süre önce rol aldığı bir proje için saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel, saçlarını kahverengiye boyattı
Bergüzar Korel, başrollerini; Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak ile paylaştığı 'Düğüm' adlı dizi için saçlarını sarıya boyatıp kısa kestirmişti.
41 yaşındaki oyuncu, yaklaşık bir yıl sonra sarı saçlarından vazgeçme kararı aldı.
"GERİ DÖNDÜM"
Saçlarını kahverengiye boyatan Begüzar Korel, yeni imajını; "Çünkü ağustos 7'sinden başlayarak ortanca ayıdır bizim için ve evet. Geri döndüm" notuyla paylaştı.