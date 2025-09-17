Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Berk Oktay, Nişantaşı'nda görüntülendi. Oktay, gazetecilerin, "Kişisel bakıma çok vakit ayırır mısınız?" sorusuna; "Çok fazla vakit ayırmıyorum ama yanlış yapıyorum. Yapmak lâzım" yanıtını verdi.

Yeni sezon hakkında konuşan Berk Oktay; "Yıldız Çağrı sinema filmi çekiyor. Ben bir sürü şey okudum ama açıkçası eylül sezonu geçsin istedim. Bakalım ocak sezonuna güzel şey yaparım" dedi.

Öte yandan son dönemde kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile boşanacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Berk Oktay, eşi ile haklarında çıkan ayrılık dedikodularını sosyal medya hesabından yayımladığı aşk pozlarıyla yalanlamıştı.

REKLAM

Berk Oktay - Yıldız Çağrı Atiksoy çifti ve kızları Mira Milena

8 gün önce de evlilik yıl dönümlerini kutlayan ve Yıldız Çağrı Atiksoy ile düğün günlerinde çekilen fotoğrafı yayımlayan Berk Oktay; "Seni seviyorum. 3'üncü yılımız kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Berk Oktay, bu paylaşımıyla ilgili ise "Her sene uzunca kutlamaya devam ederiz inşallah" ifadelerini kullandı.