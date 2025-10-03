Habertürk
        Berrak Tüzünataç: Rahat bırakın insanları

        Berrak Tüzünataç: Rahat bırakın insanları

        Berrak Tüzünataç, Güllü'nün çocuklarına yönelik eleştiriler sosyal medyasından sert tepki gösterdi; "İnsanlar yas tutma biçimlerini size onaylatmak veya beğendirmekle mükellef deği"

        Giriş: 03.10.2025 - 20:08 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:08
        "Rahat bırakın insanları"
        Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ve Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada, şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter ifade verdi.

        Adliye çıkışında konuşan Tuğberk Yağız Gülter, "Bize acımızı yaşatmadınız" derken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "Hakkımı helal etmiyorum. Annemin de konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim" ifadelerini kullandı.

        Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Gül Tut'un çocuklarının yaşadığı bu zor duruma sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

        Tüzünataç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Şu videoyu izlerken kalbim sızladı; insan olmaktan utandım resmen. Her insan acısını, yasını ve şokunu farklı yaşar. Bu süreçte kimseyi tatmin etmek ya da ikna etmek zorunda değilsiniz. İnsanlar yas tutma biçimlerini size onaylatmak veya beğendirmekle mükellef değil. Bu ne boyutta bir empatisizlik ve vicdansızlık, aklım almıyor. Bir sürü farklı yorum ve haber görüyorum: 'Öyle üzülünmezmiş, az ağlamış-çok ağlamış, gülümsemiş'… Size ne ya? Rahat bırakın insanları. Başkalarının acısının yeterli olup olmadığını, samimi olup olmadığını yargılama hakkınız yok. Bu, gerçek anlamda kötülük ve cahilliğin karışımı; dünyadaki cehennemden farksız."

