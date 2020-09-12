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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yaptığı yazılı açıklamada, özel emeklilik sektörünün gelişimini ve yarattığı faydaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelişmiş bir sigorta sektörü ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) güçlü bir ekonomi için olmazsa olmaz olduğuna vurgu yapılan açıklamada; “Şunu çok net biliyor ve inanıyoruz ki; Türkiye’mizin dünyada gelişmiş ekonomiler ligine çıkması için bankacılık sisteminin yanı sıra, başta sigortacılık olmak üzere bankacılık dışı finans kesimini hızla büyütmesi gerekiyor. Bu amaçla sigorta ve özel emeklilik sektörümüz ile ilgili üst politika belgelerinde belirlenen aksiyonların son dönemde hızla hayata geçirilmesinden, tüm üye şirketlerimiz adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Hükümetin sigorta sektörüne atfettiği önem ve sektörü sahiplenmesi bu yönde tüm şirketlerimizi cesaretlendirirken, sorumluluklarımızı daha da artırmaktadır” ifadelerine yer verildi.

BAŞARI HİKAYESİ

Tüm dünyada gözlemlendiği üzere sigorta sektörünün, riskin devir alınmasından sermaye piyasalarına kaynak yaratılmasına kadar pek çok kritik fonksiyon üstlendiğinin altı çizilen açıklamada; yeni yatırımlar yapılması, üretim bandının genişlemesi, ekonomik büyüme ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için tasarruf artışının olmazsa olmaz olduğuna ve sigorta sektörünün tasarrufların artışında önemli bir misyon taşıdığına dikkat çekildi.

Sürdürülebilir büyümenin ancak tasarrufların yatırımları karşılamasıyla gerçekleşebileceğine işaret eden TSB açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bu konuda örnek model teşkil eden, çok önemli bir başarı hikâyesi. BES, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte biriken 160 milyar TL’ye yakın fonu ve ekonomiye sağladığı ek finansman kapasitesi ile hem vatandaşlarımızın hem de ülkemizin bugününü ve yarınını güvence altına alıyor. Sistem, şeffaflığın ve güvenliğin sağlanması ve etkin şekilde işleyişi amacıyla SEDDK, SPK, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve bağımsız denetim şirketlerinin denetim, gözetim ve kontrolü altında gelişimini sürdürürken; BES’ teki büyümenin devamlılığı, hem vatandaşlarımızın hem de ülke ekonomimizin refahına katkı sağlıyor. Öte yandan, gelişmiş ülkelerde tasarrufların önemli bir kısmını bireysel emeklilik yatırım fonları oluşturuyor. Böylelikle, ülke ekonomilerinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli yatırım ihtiyacını da bu fonlar karşılıyor. BES’i n temelinin tasarrufa ve bu yöntemle oluşan fonların değerlendirilmesine dayandığı unutulmamalıdır.”

TASARRUFLAR TAKASBANK'TA

17 yıl önce hayatımıza giren ve bugün 160 milyar TL’ye yakın bir büyüklüğe ulaşan BES ve OKS, katılımcıyı korumak üzerine tasarlanan bir özel emeklilik sistemi. Bu büyüklüğe ulaşılmasında, şüphesiz yüzde 25 devlet katkısının önemli bir rolü bulunuyor. Öncelikle sistem Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından çok sıkı denetleniyor. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenerek, SEDDK’ya gözetim ve denetim altyapısı sunuluyor. Katılımcıların birikimleri ise Takasbank’ta güvence altında tutuluyor. Sistemde, katılımcılar istedikleri gibi hesaplarını başka bir emeklilik şirketine aktarabilirken; tasarruflarını koruyup artırmaya devam edebiliyorlar. BES Kanununa göre, katılımcılar birikimlerini hangi fonlarda değerlendireceklerine, fon tercihlerine ve fon dağılımı değişikliklerine bizzat kendileri karar veriyor. Diğer yandan, emeklilik şirketleri de emeklilik fonları da bağımsız denetime tabi tutuluyor. Ayrıca, sektördeki tüm şirketler güçlü bir iç denetim ve risk yönetimi mekanizmasına sahip. Katılımcı hesaplarının mevzuatta belirli bir tutara kadarki kısmı herhangi bir iflas, rehin veya haciz işlemine tabi tutulamıyorken; fonun malvarlığı da rehin edilemiyor. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri de Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimi ve denetimi altında.

Bireysel emeklilik tüm dünyada bir tasarruf yöntemi olarak kullanılırken; yatırımlara yönlendirilen tasarruflar, üretim ve istihdamın artmasını ve istikrarlı ekonomik büyümeyi destekleyen önemli bir kaynak haline geliyor.