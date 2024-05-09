Beşiktaş'a Ghezzal ve Rashica'dan kötü haber!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü eleyerek finale yükselen Beşiktaş'a iki kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal ve Milot Rashica'nın adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: