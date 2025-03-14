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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a İtalya'dan sol bek iddiası: Liberato Cacace - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a İtalya'dan sol bek iddiası: Liberato Cacace

        Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:38
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        Beşiktaş'a İtalya'dan sol bek iddiası!
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        İtalyan basınından Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre Beşiktaş, Serie A'da Empoli forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Liberato Cacace ile ilgileniyor.

        Yeni Zelandalı sol bek Liberato Cacace, kariyerine Avustralya Ligi'nde başladı. Burada bir süre oynadıktan sonra Belçika Ligi ekiplerinden St. Truiden'in dikkatini çekti ve 2020-21 sezonunda 1.2 milyon euro karşılığında transfer olarak Avrupa futboluna adım attı.

        Belçika'da bir sezon oynadıktan sonra Empoli'ye 3 milyon euro karşılığında transfer olan Cacace, son dört sezondur İtalya'da top koşturuyor.

        Bu sezon Empoli ile 24 maça çıkan Cacace, 2 gol 2 asistlik katkı yaptı.

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