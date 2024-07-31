Beşiktaş Ante Rebic'in sözleşmesini feshetti!

Beşiktaş, Ante Rebic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ante Rebic'le Yollarımız Ayrıldı. Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."