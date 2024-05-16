Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için Roma'da Beşiktaş Başkanı olan ve aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Hasan Arat, 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için Roma'ya gitti

Habertürk Giriş: 16.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:54 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL