Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan açıklamalar

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Akpolat'ın konuşmasından öne çıkanlar...

"SEÇİMİ YÜZDE 73 İLE KAZANMIŞTIM"

Yoğun seçim dönemi bütün adaylar gibi biz de sahada sokakta. Hem geçmiş 5 yılın muhasebesini yapıyoruz. Vatandaşlarımıza neler yaptığımızı anlatıyoruz. Hem de bir sonraki dönemle ilgili geride kalan hangi işlerimiz varsa onları anlatıyoruz. Yeni projelerimizi anlatıyoruz. Gelecek dönemle ilgili bilgiler veriyoruz. Yüzde 73 ile kazandım seçimi. Bizler göreve gelirken bulunduğumuz bütün yerleri nasıl yöneteceğimize dahil sözler verdik. Bu sözlerin gereği olarak da önce mahallelerde toplantılar yaptık.

"PROJEMİZ DİĞER BELEDİYELERE DE ÖRNEK OLDU"

Sonra belediye binamızda her perşembe mahalle mahalle bir araya geldik. Ama sonra hepimizin bildiği pandemi kriziyle beraber evlere giremedik. Dolayısıyla vatandaşları kapalı salonlarda toplayamandık ve bu katılımcının şeklini değiştirdik. Saha çözüm ekibi oluşturduk. Yaklaşık 120 kişiden oluşan ve Beşiktaş'ta bulunan bütün hanelere bu arkadaşlarımızı gönderdik. Vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini, eleştirilerini dinledik. O günün zorunlu malzemesi haline dönüşmüş dezenfektan, maske gibi malzemeleri bıraktık evlerine. Yine bizim bir kültür sanat dergimiz vardı. Onları bıraktık evlerine. Yapmış olduğumuz kiti, vatandaşlarımızla buluşturduk ve veri güncelledik. Dolayısıyla katılımcı anlayışımızla beraber bu projemiz diğer belediyelere de örnek oldu. Avrupa Parlamentosundan da Demokrasi Ödülü kazandık. Bugüne kadar göreve geldiğimiz günden bugüne Beşiktaş'taki bütün komşularımızı en az 3 kere bu vesileyle arkadaşlarımız ziyaret etmiş oldular.