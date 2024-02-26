Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan açıklamalar

        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan açıklamalar

        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Akpolat, "katılımcı anlayışımızla beraber bu projemiz diğer belediyelere de örnek oldu" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 18:31 Güncelleme: 26.02.2024 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Diğer belediyelere örnek olduk"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

        Akpolat'ın konuşmasından öne çıkanlar...

        "SEÇİMİ YÜZDE 73 İLE KAZANMIŞTIM"

        Yoğun seçim dönemi bütün adaylar gibi biz de sahada sokakta. Hem geçmiş 5 yılın muhasebesini yapıyoruz. Vatandaşlarımıza neler yaptığımızı anlatıyoruz. Hem de bir sonraki dönemle ilgili geride kalan hangi işlerimiz varsa onları anlatıyoruz. Yeni projelerimizi anlatıyoruz. Gelecek dönemle ilgili bilgiler veriyoruz. Yüzde 73 ile kazandım seçimi. Bizler göreve gelirken bulunduğumuz bütün yerleri nasıl yöneteceğimize dahil sözler verdik. Bu sözlerin gereği olarak da önce mahallelerde toplantılar yaptık.

        "PROJEMİZ DİĞER BELEDİYELERE DE ÖRNEK OLDU"

        Sonra belediye binamızda her perşembe mahalle mahalle bir araya geldik. Ama sonra hepimizin bildiği pandemi kriziyle beraber evlere giremedik. Dolayısıyla vatandaşları kapalı salonlarda toplayamandık ve bu katılımcının şeklini değiştirdik. Saha çözüm ekibi oluşturduk. Yaklaşık 120 kişiden oluşan ve Beşiktaş'ta bulunan bütün hanelere bu arkadaşlarımızı gönderdik. Vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini, eleştirilerini dinledik. O günün zorunlu malzemesi haline dönüşmüş dezenfektan, maske gibi malzemeleri bıraktık evlerine. Yine bizim bir kültür sanat dergimiz vardı. Onları bıraktık evlerine. Yapmış olduğumuz kiti, vatandaşlarımızla buluşturduk ve veri güncelledik. Dolayısıyla katılımcı anlayışımızla beraber bu projemiz diğer belediyelere de örnek oldu. Avrupa Parlamentosundan da Demokrasi Ödülü kazandık. Bugüne kadar göreve geldiğimiz günden bugüne Beşiktaş'taki bütün komşularımızı en az 3 kere bu vesileyle arkadaşlarımız ziyaret etmiş oldular.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #RIZA AKPOLAT
        #beşiktaş

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        'Sanayici geçmiş fiyata bakmasın'
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        "Kedi tırmalaması görme kaybına yol açabilir"
        "Kedi tırmalaması görme kaybına yol açabilir"
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!