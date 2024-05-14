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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş BOA, Gizem Başaran Turan'ı transfer etti - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA, Gizem Başaran Turan'ı transfer etti

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, geçen sezon Emlak Konut forması giyen 31 yaşındaki Gizem Başaran Turan'ı transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:06 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:06
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        Beşiktaş, Gizem Başaran'ı açıkladı!
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        Siyah-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada "2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş BOA Takımımız, tecrübeli oyuncu Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattı. Daha önce 2015-2016 sezonunda da formamızı giyen 1992 doğumlu milli sporcu, 1,93 boyunda ve pivot olarak mücadele ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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