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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş- Bodrum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş muhtemek 11 Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş- Bodrum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Bodrum'u konuk ediyor. Lig'de oynadığı son 9 maçta sadece Fenerbahçe karşısında galip gelen siyah beyazlılar, Bodrum maçını kazanarak takımdaki kötü havayı dağıtmak istiyor. Öte yandan Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum zorlu Tüpraş deplasmanından puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş- Bodrum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 12:45 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:46
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        Süper Lig’de heyecan Beşiktaş ile Bodrum FK maçıyla sürüyor. Beşiktaş’ta Rafa Silva, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Muci ve İmmobile ön planda olacak. Düşme hattındaki Bodrum FK ise zorlu deplasmanda sürpriz arayacak. Volkan Demirel’in ekibi, bu sezon ligin en az gol atan takımı konumunda. Peki, Beşiktaş - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

        2

        BEŞİKTAŞ- BODRUM MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş- Bodrum maçı 11 Ocak Cumartesi (yarın) 19.00'da oynanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ- BODRUM MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

        Mert, Onur, Udokhai, Zaykutdinov, Massuaku, Salih, Fernandes, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobıle

        5

        BODRUM MUHTEMEL 11

        Sousa, Ege, Ajeti, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Gökdeniz, Fredy, Dimitrov, Seferi

        6

        IMMOBILE DURGUN

        Beşiktaş’ta sezonun en skorer oyuncusu olan İmmobile'nin performansındaki düşüş gözlerden kaçmadı.

        Sakatlığını atlattıktan sonra Rizespor ve Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşayamayan İtalyan forvet, Bodrum FK karşısında takımının en büyük silahı olacak.

        Ciro İmmobile, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 13 gol atarak takımına önemli bir katkı sağladı.

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