Süper Lig'de 27. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Denizlispor, kozlarını paylaşıyor. İşte merakla araştırılan Beşiktaş Denizlispor maçı ile ilgili ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Denizlispor maçı Süper Lig’in 27. Haftasında Vodafone Park’da oynanacak. 26 Şubat Cuma günü saat 19.00’da oynanacak maç BeIN Sports HD kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar



Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega.