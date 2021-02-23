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Beşiktaş haberleri | Dorukhan Toköz, Real Betis yolunda!

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Dorukhan Toköz, Real Betis yolunda! AS gazetesi, İspanyol ekibinin oyuncunun menajeri Ahmet Bulut ile görüşmelere başladığını duyurdu

Beşiktaş haberleri | Dorukhan Toköz, Real Betis yolunda!

Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz’ün takımda kalıp kalmayacağı adeta yılan hikayesine dönmüştü. 24 yaşındaki futbolcu hakkında İspanyol basınından gelen son iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

AS gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde La Liga ekiplerinden Real Betis’in oyuncunun menajeri Ahmet Bulut ile görüşmelere başladığını ve 24 yaşındaki merkez orta sahaya yıllık 1,5 milyon Euro'dan iki senelik sözleşme teklif ettiğini duyurdu.

Haberde bu sezon 23 maçta forma giyip üç asist kaydeden milli yıldızın Siyah-Beyazlılar’dan ayrılma talebini yönetime bildirdiği öne sürüldü. Dorukhan ile İtalyan ekipleri Udinese ve Lazio da ilgileniyor.

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