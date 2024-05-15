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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:07
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        Beşiktaş'ta Hatayspor maçı mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Hatayspor'u evinde ağırlayacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

        Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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