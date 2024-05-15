Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 15.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:07 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL