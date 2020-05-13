Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kazanacağımız hiçbir kupanın insan sağlığından önemli olmadığını düşünüyoruz. THF'nin almış olduğu kararı saygıyla karşılıyor ve destekliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Kovid-19 salgınına karşı en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına binlerce kez teşekkür eder, salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi süren vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Açıklamada ayrıca, "11 sezondur Hentbol Süper Ligi'nde şampiyonluk kupasını hiçbir rakibine kaptırmayarak kırılması güç bir rekora imza atan Beşiktaş Aygaz takımımız, bu sezon da liglerin THF tarafından Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiği güne kadar liderliğini sürdürmekteydi. Parkenin Kartalları, 2014 yılından beri aralıksız şekilde müzemize getirdiği Hentbol Türkiye Kupası'nda da finale yükselmişti." ifadelerine yer verildi.