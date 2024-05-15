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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'la adı anılan Pepijn Lijnders, RB Salzburg'ta - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'la adı anılan Pepijn Lijnders, RB Salzburg'ta

        Trendyol Süper Lig'de 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta gelecek sezon adına teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ederken adı geçen Hollandalı çalıştırıcı Pepijn Lijnders, Avusturya ekibi RB Salzburg'a imzayı attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:54
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        Beşiktaş'ın da gündemine gelen Jürgen Klopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders'in yeni takımı belli oldu.

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        SÖZLEŞME ŞARTLARI

        Yapılan açıklamada, genç çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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        Lijnders, Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.

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