Beşiktaş'la adı anılan Pepijn Lijnders, RB Salzburg'ta
Trendyol Süper Lig'de 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta gelecek sezon adına teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ederken adı geçen Hollandalı çalıştırıcı Pepijn Lijnders, Avusturya ekibi RB Salzburg'a imzayı attı.
Giriş: 15.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:54
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Beşiktaş'ın da gündemine gelen Jürgen Klopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders'in yeni takımı belli oldu.
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Avusturya ekibi Salzburg 42 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirdiğini açıkladı.
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SÖZLEŞME ŞARTLARI
Yapılan açıklamada, genç çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.