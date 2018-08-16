Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya geliyor... İstanbul'daki karşılaşmayı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, bu avantajlı skorla rövanşta tur arayacak. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyet veya beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş'ın iki farklı mağlubiyeti halinde ise tur atlayan ekip LASK Linz olacak. Siyah-beyazlılar, tek farklı gollü mağlubiyetlerde dahi turu geçecek.

Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak.

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LASK LİNZ - BEŞİKTAŞ

STAT: Linzer Stadı

HAKEM: Nikola Dabanovic (Karadağ)

SAAT: 20.45

YAYIN: TRT 1

BEŞİKTAŞ: Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

LASK Linz: Schlager, Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann, Goiginger, Victor, Tetteh

TEKNİK DİREKTÖR: Oliver Glasner

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın 3. eleme turunda LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde yayıncı şoku yaşanıyordu... Son dakika gelişmesine göre; LASK Linz - Beşiktaş karşılaşması, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

208. RANDEVU

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 208. maçına çıkıyor... Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 207 maçından 80 kez kazandı. 83 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 274 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 30. MAÇ

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 30. Avrupa kupası maçını oynayacak. Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, LASK Linz önünde rekorunu 30 müsabakaya yükseltecek. Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 50 gol atan Beşiktaş, kalesinde 40 gole engel olamadı.

KUPA 2'DE 106. MAÇ

Siyah-beyazlılar, LASK Linz mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 106. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 105 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 49 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 168 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 82 27 19 36 85 131 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 105 49 21 35 168 125 Toplam 207 80 44 83 274 294

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı.

AVRUPA'DAKİ EN FARKLI GALİBİYETİNİ BU SEZON ALDI

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u evinde 5-1 yendi.

FARKLI MAĞLUBİYETLER



Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

HÜKMEN GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetle saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca, 1986-1987'de aynı kupanın 2. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'in maça gelmemesi sonrası hükmen galip ilan edildi ve turu geçen taraf oldu.

DIŞ SAHADA 104. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, LASK Linz maçıyla Avrupa kupalarında 104. dış saha maçına çıkacak. Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalardan 26'sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 19 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 58 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 118 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 191 gol gördü.

Beşiktaş, LASK Linz karşısında Avusturya ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 10. müsabakasını oynayacak.

Avrupa'da bir Avusturya takımına karşı ilk maçını 1960-1961 sezonunda yapan Beşiktaş, bu ülke temsilcilerinden Rapid Wien ile 8 kez karşı karşıya gelirken, rakibine 3 kez üstünlük kurdu. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Rapid Wien'e 4 kez mağlup oldu. Beşiktaş, bir başka Avusturya temsilcisi LASK Linz ile tarihinde ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi ve rakibini 1-0 yendi.

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