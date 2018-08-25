Beşiktaş - Medical Park Antalyaspor maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Beşiktaş ile Medical Park Antalyaspor, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Beşiktaş 6 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Medical Park Antalyaspor 1 puanda ve 15. sırada. Beşiktaş son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Medical Park Antalyaspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 149 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Beşiktaş kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 5.50, Medical Park Antalyaspor sahadan galip ayrılırsa 9.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Beşiktaş önceki hafta Akhisar Bld.Genç. mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Medical Park Antalyaspor ise Konyaspor karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Medical Park Antalyaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Medical Park Antalyaspor, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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