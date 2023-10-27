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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan! - Haberler

        Bakan Yerlikaya açıklamıştı! İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!

        Bakan Yerlikaya bu sabah yaptığı açıklamada "Kafes operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi, 47 şüpheli şahıs yakalandı" diye yazdı. "Zaza Doğan" lakaplı suç örgütünün liderinin Doğan Aykut olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında "Zaza Doğan"ın fotoğrafı ortaya çıktı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 27.10.2023 - 16:55 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:05
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        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında "Zaza Doğan" organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

        Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 47 şüphelinin yakalandığını belirterek, operasyonlara devam edildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

        "Organize suç örgütünün, İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı iş yerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları, 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve Zaza Doğan organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibarıyla 8 adet tabanca ve 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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        İŞTE “ZAZA DOĞAN”

        İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor. Soruşturma kapsamında “Zaza Doğan” lakaplı suç örgütü liderinin Doğan Aykut olduğu öğrenildi. Çalışmaya devam edilirken, “Zaza Doğan”a ait fotoğraf karesi de ortaya çıktı.

        4 ilde Kafes operasyonu! Suç örgütü çökertildi
        4 ilde Kafes operasyonu! Suç örgütü çökertildi Haberi Görüntüle
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        #son dakika
        #Zaza Doğan
        #doğan aykut
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