Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu BAYRAM HAVASI | Son dakika hava durumu: 28-29 Ekim hafta sonu hava nasıl olacak? - Güncel haberler

        İşte bayram havası

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlayacağımız pazar gününde ülke genelinde beklenen hava durumunu kaleme aldı. Öztel, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 29 Ekim Pazar günü hava Türkiye genelinde sıcak, güneşli ve yer yer de zayıf yağmurlu olacak" ifadelerini kullandı

        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 27.10.2023 - 17:23 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte bayram havası
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye sıcak ve kurak günler geçirmeye devam ediyor. Bu durumun tek iyi yanı belki de gece ısınmak için daha az enerji harcamamız olabilir. Kombiler, sobalar ve elektrikli ısıtıcılara büyük şehirlerde henüz ihtiyaç duyulmuyor. Anadolu ve Karadeniz yükseklerinde, köy ve yaylalarda dahi hava bu tarih için sıcak sayılır.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Bu durum önemli ölçüde İzlanda çevresindeki (Meteorolojide siklon/cyclone) hava hareketi ile ilgili, Atlantik üstünden Batı Avrupa’ya kuvvetli yağışları süpürürken Türkiye’nin payına Libya üzerinden esen sıcak lodos düşüyor.

        Hafta sonu benzer biçimde sıcak geçerken cumartesi çok erken saatlerde Anadolu genelinde puslu hava görülecektir, erken saatlerde yolculuk yapanlar için yollarda düşük görüş mesafesi riskli olabilir. Öğle saatleri ise bu pus açılıyor ancak gece yeniden sis ve pus Ankara dahil İç Anadolu genelinde hayatı etkileyebilir.

        REKLAM

        Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 29 Ekim Pazar günü hava Türkiye genelinde sıcak, güneşli ve yer yer de zayıf yağmurlu olacak. İstanbul’da 29 Ekim parçalı-çok bulutlu bir havada 23-24°C hissedilen sıcaklıkta geçerken rüzgar yine lodostan zaman zaman orta kuvvette esecek.

        Ankara’da da hava sıcak gidiyor. 29 Ekim’de başkent 25°C hissedilen gün içi sıcaklıklarında ve esinti de zayıf olacak. İzmir’de şimdiki hava tahminine göre sabah-öğle aralığında zayıf yağmur ihtimali var, şehrin biraz da iç kesimleri yağmurdan etkilenebilir fakat kuvvetli bir yağış olasılığı düşük. Zayıf yağmur geçişleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İpsala-Edirne çevresi ile Batı Karadeniz’de İnebolu çevresinde de görülebilir ancak hayatı etkileyecek kuvvette bir yağmur beklenmiyor.

        Kasım ayında daha yağmurlu günler geçirirsek barajlarda iyileşme başlayabilir fakat şu an durum oldukça kritik. Suyu tamamen biten yerleşim yerleri olduğu gibi İstanbul gibi megakentte ortalama doluluk yüzde 19, suyumuz hızla azalıyor. Ayrıca şehirlerden bakınca göremediğimiz doğada suya hasret kalmış binbir canlı ve ekinler, ağaçlar yakında gelecek yağmurları bekliyor. 1-2 Kasım (Haftaya çarşamba-perşembe) batı bölgeler için yağmur ihtimalleri oluşuyor. Yine zayıf yağmurlar şeklinde bir görüntü verse de damla düşmemesinden iyidir deyip takibi sürdürüyoruz.

        Bu coğrafyalarda geleceğimizin, ailelerimizin geleceğinin güvende olabilmesi için ne kadar önemli olduğunu her yıl daha iyi anladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.

        Fotoğraflar: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #hava durumu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim