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        Beşiktaş, seride durumu 2-0 yaptı

        Hentbol Süper Ligi Final serisi ikinci maçında Nilüfer Belediyesi'ni 32-26 mağlup eden Beşiktaş, seride durumu 2-0 yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 19:58 Güncelleme: 19.05.2025 - 19:58
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        Beşiktaş, seride durumu 2-0 yaptı!
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        Beşiktaş, Hentbol Süper Ligi Final serisi ikinci maçında Nilüfer Belediyesi’ni 32-26 yenerek seride 2-0 öne geçti.

        Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son 5 dakikasına kadar karşılıklı gollerle geçen maçta, son bölümde farkı açan Beşiktaş devreyi 19-15 önde kapattı.

        İkinci yarının başında farkı kapatan Nilüfer Belediyesi 10'uncu dakikada beraberliği sağladı: 21-21

        Kalan dakikalarda farkı açan Beşiktaş, maçı 32-26 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı. Serinin üçüncü maçı 25 Mayıs Pazar günü Bursa Üçevler Spor Salonu’nda oynanacak. 5 maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyeti alan takım şampiyon olacak.

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