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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta derbi öncesi Semih Kılıçsoy gelişmesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta derbi öncesi Semih Kılıçsoy gelişmesi!

        Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Semih Kılıçsoy, idmanda yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 20:11 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:11
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

        MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcuların yenilenmeyle tamamladığı antrenmanda diğer oyuncuların ısınma ve pas çalışmasının ardından şut idmanı yaptığı ifade edildi.

        SEMİH KILIÇSOY İDMANDA YER ALDI

        Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Sakatlığını atlatan Semih Kılıçsoy antrenmanda yer aldı.

        Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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