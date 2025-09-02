Habertürk
        Beşiktaş'ta güvenlik görevlisinin silahı kazara ateş aldı: 2 yaralı

        Beşiktaş'ta güvenlik görevlisinin silahı kazara ateş aldı: 2 yaralı

        İstanbul Beşiktaş'ta bir bankada güvenlik görevlisinin silahının kazara ateş alması sonucu aynı noktada görev yapan 2 meslektaşı yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 00:42 Güncelleme: 02.09.2025 - 00:43
        Güvenlik görevlisinin silahı kazara ateş aldı: 2 yaralı
        Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi Meltem Sokak'taki bir bankanın güvenlik noktasında görevli Y.Ö'nün (28) üzerinde bulunan iş yeri adına ruhsatlı uzun namlulu silah nöbet tuttuğu esnada kazara ateş aldı.

        AA'nın haberine göre; silahtan çıkan mermiler aynı noktada görevli olan güvenlik görevlileri B.B. (24) ve M.E.E'ye (27) isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

        Yaralanan 2 güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        ŞÜPHELİ, GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli Y.Ö, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, taraflar arasında herhangi bir husumet bulunmadığı, davacı ve şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

