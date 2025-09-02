Beşiktaş'ta güvenlik görevlisinin silahı kazara ateş aldı: 2 yaralı

Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi Meltem Sokak'taki bir bankanın güvenlik noktasında görevli Y.Ö'nün (28) üzerinde bulunan iş yeri adına ruhsatlı uzun namlulu silah nöbet tuttuğu esnada kazara ateş aldı.

AA'nın haberine göre; silahtan çıkan mermiler aynı noktada görevli olan güvenlik görevlileri B.B. (24) ve M.E.E'ye (27) isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Yaralanan 2 güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ, GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Y.Ö, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, taraflar arasında herhangi bir husumet bulunmadığı, davacı ve şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.