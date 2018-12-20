Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrollü pas organizasyonları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maç ve şut idmanıyla çalışmayı tamamladı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

MIGUEL'E DOĞUM GÜNÜ

Şenol Güneş'in yardımcılarından Miguel Peiro Montanana'nın doğum günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı. Güneş, teknik heyet ve futbolcular, İspanyol antrenörün yeni yaşını kutladı.

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