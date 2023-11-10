Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu iller dikkat Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Van çevrelerinde yağmur beklenirken, gece saatlerinden itibaren Trakya ve batı Ege'de kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 19° Ankara Kısmen Güneşli 18° İzmir Kısmen Güneşli 22° Antalya Kısmen Güneşli 24° Trabzon Kısmen Güneşli 17° Bursa Parçalı bulutlu 18° Adana Güneşli 28° Diyarbakır Güneşli 23° Gaziantep Güneşli 23° Ağrı Yağmurlu 14°

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgârın, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.