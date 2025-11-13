Habertürk
        Beşiktaş'ta Rafa Silva antrenmana katılmadı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Rafa Silva antrenmana katılmadı!

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başlarken, Rafa Silva antrenmanda yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        13.11.2025 - 20:27
        Beşiktaş'ta Rafa Silva antrenmana katılmadı!
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Samunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına dört günlük iznin ardından başladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

        Kulüpten edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva antrenmanda yer almadı.

        Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

