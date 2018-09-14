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Beşiktaş'ta tüzük değişikliği kongresi yarın yapılacak

Beşiktaş'ta tüzük değişikliği kongresi yarın 10.30'da, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Kongrede kulüp yönetim kurulu üye sayısının yanı sıra divan kurulunun çalışma şekliyle ilgili değişiklikler genel kurul üyelerinin onayına sunulacak

14 Eylül 2018 Cuma, 11:10:55 | Güncelleme: AA

Beşiktaş Kulübünde olağanüstü tüzük değişikliği genel kurulu yarın yapılacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başlayacak.

Kongrede kulüp yönetim kurulu üye sayısının yanı sıra divan kurulunun çalışma şekliyle ilgili değişiklikler genel kurul üyelerinin onayına sunulacak.

Geçmiş dönemlerde bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek olmak üzere toplam 16 üyeden oluşan yönetim kurulu sayısının düşmesi genel kurulda görüşülecek maddeler arasında yer alacak. Üyeler, yeni dönemde yönetim kurulunun bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşması yönündeki değişiklik talebini oylayacak.

Toplantıda ayrıca "Yıllık aidatını art arda 3 yıl ödememesi sebebiyle tüzüğün 10/k maddesi uyarınca üyelik kaydı kendiliğinden sona ermiş, seçme ve sicil kurulunca da üyelik kaydı silinmiş olan üyelerin, işbu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.2018 tarihine kadar yeniden üyelik başvurusunda bulunmaları, geçerli olan giriş ücreti ve 2018 yılına ait yıllık aidatını ödemeleri ve üyeliğe yeniden kabul edildikleri takdirde geçmişten gelen üyelik süreleri ilave edilmek suretiyle eski üyelik sicil numarasını alarak üyelik hak ve yükümlülüklerinden faydalanabilirler. Ancak bir yıl beklemek koşuluyla genel kurula katılabilirler." şeklindeki geçici madde de görüşülecek konular arasında yer alacak.

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