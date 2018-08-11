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Negredo'yu La Liga'dan isteyen diğer kulüp olan Rayo Vallecano'nun sunduğu maddi şartların Celta Vigo'ya göre daha düşük olduğu öğrenildi. Madrid temsilcisinin, Negredo'nun yüksek maaşını karşılama olasılığı Celta Vigo'ya göre daha düşük gözüküyor. Negredo için bir diğer seçenek de Avustralya'nın Sydney kulübü. Ancak İspanyol forvetin eşinin, "Ya Türkiye ya da İspanya" diye diretmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yok.