Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (11 Ağustos 2018)
11.08.2018 - 10:27 | Güncelleme:
Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-Beyazlı yöneticiler, listedeki iki yıldız futbolcu için İngiltere'de adeta kamp kurdu. Vida'nın transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Negredo için son teklifler belli oldu. Detaylar haberimizde
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Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın transferden sorumlu iki yöneticisi Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğulları, birkaç gündür Londra'da kamp kurmuş durumda.
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İki yönetici, Belçikalı yıldız Nacer Chadli ve Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina'nın transferini bitirmekte kararlı.
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Kara Kartal'ın iki yöneticisi, Nacer Chadli ve David Ospina'yı büyük oranda ikna etti. Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İngiliz kulüplerini ikna etmek için Londra'da yoğun bir çaba harcıyor.
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Beşiktaş, iki oyuncuya da kiralık olarak istiyor. FFP nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Siyah- Beyazlılar'da Başkan Fikret Orman'ın da önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. (Takvim)
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OSPİNA OLMAZSA TOLGA İLE DEVAM
Mali koşulların oluşması halinde Ospina’yı kiralık olarak renklerine bağlayacak olan siyah-beyazlılar aksi halde kaleci arayışını noktalayacak.
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Kaptan Tolga Zengin’in, LASK Linz maçındaki performansını göz önünde bulunduran yöneticiler, Ospina transferinin gerçekleşmemesi halinde Tolga ve Utku ile yola devam etmeyi planlıyor.
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Ospina dışındaki kaleci adaylarının Tolga ve Utku ile aynı seviyede olması nedeniyle siyah-beyazlılar transfere sıcak bakmıyor. (Milliyet)
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SAHİBİNDEN SATILIK
Beşiktaş’ın geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna bedelsiz olarak kazandırdığı Domagoj Vida, yarım dönemde ortaya koyduğu başarılı performansın ardından piyasasını artırmıştı. İngiltere’de transfer döneminin sona ermesinin ardından yönetim, tecrübeli futbolcu için harekete geçti.
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Kulübün bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almaması sebebiyle mali olarak küçülme kararı alan yönetim; Alvaro Negredo’nun takımda kalması, Türkiye’deki döviz artışı gibi sebeplerden dolayı giderlerinin artması sonrasında Vida’yı satmak için çalışmalarına başladı.
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Asbaşkan Umut Güner’in, bu doğrultuda daha önce kulüp olarak çalıştıkları menajerlerden Vida için teklif getirmelerini istediği kaydedildi. Bu gelişme sonrasında Fransa Lig 1 ve İspanya La Liga’dan birçok kulüple menajerler aracılığıyla temasların başladığı kaydedildi.
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Premier Lig’de transfer döneminin devam ettiği süreçte Vida için 25 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirleyen yönetimin, Ada’da kapıların kapanmasının ardından bu düşüncesinde değişime gittiği ve gelecek teklife göre çalışma yapılacağı belirtildi.
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Fransa ve İspanya’dan Vida için 15 milyon Euro seviyesinde teklifler olduğu, temasların gelecek hafta içerisinde resmi görüşme düzeyinde başlayacağı konuşuluyor. (Fanatik)
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TEK UMUT SEVİLLA
Beşiktaş'ın elinde Vida için tek seçenek olarak La Liga ekibi Sevilla kaldı. İspanyol ekibinin Sihyah-Beyazlılar'a 18 milyon euro bonservis, Hırvat oyuncuya da 1.6 milyon euro garanti ücret önerdiği öne sürülmüştü. (Sabah)
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NEGREDO EL YAKIYOR
Beşiktaş'ın elden çıkarmaya çalıştığı Alvaro Negredo'nun İspanya'ya transfer olma olasılığı düşük gözüküyor. Yıldız forvete talip olan La Liga ekipleri Rayo Vallecano ve Celta Vigo, oyuncunun yüksek maaşını (Senelik 4.3 milyon euro garanti) karşılama konusunda zorluk çekiyor. Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddeden ve önceliği ülkesine dönmek olan 33 yaşındaki forvete Rayo Vallecano ile Celta Vigo talip.
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Celta Vigo, Negredo'yu kadrosuna katabilmek için gerekli kaynağı Maxi Lopez'i satarak oluşturmak istiyor. Uruguaylı golcüden gelecek parayla Negredo'nun bonservisini karşılamayı planlayan mavi-beyazlıların İspanyol forvetin yıllık ücreti konusunda sıkıntı yaşıyor.
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Takımın en çok kazanan oyuncusu Iago Aspas'ın yıllık ücreti 3 milyon euro'yu bulmuyor. Celta yönetimi, Beşiktaş'tan 4 milyon euro'dan fazla kazanan Negredo'dan fedakarlık bekliyor.
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Negredo'yu La Liga'dan isteyen diğer kulüp olan Rayo Vallecano'nun sunduğu maddi şartların Celta Vigo'ya göre daha düşük olduğu öğrenildi. Madrid temsilcisinin, Negredo'nun yüksek maaşını karşılama olasılığı Celta Vigo'ya göre daha düşük gözüküyor. Negredo için bir diğer seçenek de Avustralya'nın Sydney kulübü. Ancak İspanyol forvetin eşinin, "Ya Türkiye ya da İspanya" diye diretmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yok.
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Beşiktaş'ın İspanyol forveti Negredo, siyah- beyazlı formayla 44 resmi karşılaşmada görev yaptı. 32 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 15 kez havalandırırken, 9 da asist yaptı ve 24 gole direkt olarak katkıda bulundu. (Fotomaç)
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