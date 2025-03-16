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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Uduokhai için sakatlık açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Uduokhai için sakatlık açıklaması!

        Beşiktaş, Felix Uduokhai'ın sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı ( peroneal tendon dislokasyonu) tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 19:14 Güncelleme: 16.03.2025 - 19:14
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        Beşiktaş'a Uduokhai'den kötü haber!
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        Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai için bir açıklama yaptı.

        Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Uduokhai'nin sahalardan 2 ay uzak kalarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

        Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

        "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı maçın 55. dakikasında yaşadığı ayak bileği yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Felix Uduokhai'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı ( peroneal tendon dislokasyonu) tespit edilmiştir.

        Felix Uduokhai'nin cerrahi tedavi planlaması ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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