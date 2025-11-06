Habertürk
        Beşiktaş transferi açıkladı: Sevgi Çınar

        Beşiktaş transferi açıkladı: Sevgi Çınar

        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, son olarak Beylerbeyi'nde forma giyen Sevgi Çınar'ı kadrosuna kattı

        Giriş: 06.11.2025 - 13:42 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:42
        Beşiktaş transferi açıkladı: Sevgi Çınar
        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Sevgi Çınar'ı transfer etti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Sevgi Çınar'ı kadrosuna kattı. Sevgi Çınar'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Sevgi Çınar, son olarak Beylerbeyi'nde forma giydi.

