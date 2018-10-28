Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!

Galatasaray ile Beşiktaş TL için harekete geçti! Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı'yı arayarak teknik ekip ve yerli futbolcularla TL üzerinden yapılacak sözleşmeler için fikir birliği yaptı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için rekabet eden iki ezeli rakip, Türk Parası'nın Kıymetini Koruma Kanunu üzerinde birlikte hareket edecek! İşte Galatasaray ile Beşiktaş'ta yapılacak yeni sözleşmeler!