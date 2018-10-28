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Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!

28.10.2018 - 11:22 | Güncelleme:

Galatasaray ile Beşiktaş TL için harekete geçti! Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı'yı arayarak teknik ekip ve yerli futbolcularla TL üzerinden yapılacak sözleşmeler için fikir birliği yaptı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için rekabet eden iki ezeli rakip, Türk Parası'nın Kıymetini Koruma Kanunu üzerinde birlikte hareket edecek! İşte Galatasaray ile Beşiktaş'ta yapılacak yeni sözleşmeler!

  • 1 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    Kulüpler Birliği, son toplantısında yerli futbolcularla Euro üzerinden yapılan sözleşmelerde 5.2 TL'lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararını almıştı. Perde arkasında ise ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş'ın birlikte hareket edeceği kaydedildi. 

  • 2 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    Sabah'ın haberine göre Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Beşiktaş Futbol A Takımı'ndan sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı'yı arayarak hem teknik adamlar hem de yerli futbolcuların TL sözleşmesi için bir görüşme yaptıkları öğrenildi.

  • 3 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    İki kulübün de yerli futbolcuların maaşlarını Euro'dan TL'ye dönüştürürken aynı sabit kuru esas almak üzerine konuştukları ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi. Kulüpler Birliği'nin 5.2 TL'lik sabit Euro kuru uygulanırsa, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kasasından Türk pasaportlu oyuncularına 20'şer milyon TL daha az para çıkacak.

  • 4 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    SÖZLEŞMELER NASIL YAPILACAK?

    Spor kulüpleriyle döviz üzerinden anlaşma yapan Türk sporcuların sözleşmeleri Türk Lirası'na çevrilirken iki tarafın anlaşması baz alınacak. Ancak taraflar arasında mutabakat sağlanamazsa 2 Ocak 2018'den önce akdedilen sözleşmelerdeki döviz bedelinin Türk Lirası'na çevrilmesinde, 2 Ocak'taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de Türk lirasına geçiş yapabilecek. Söz konusu dönemde dolar 3,77 lira, Euro ise 4,54 liradan satılıyordu.

  • 5 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    İŞTE SABİT KUR İLE TL'YE GEÇİLİRSE YAPILACAK YENİ SÖZLEŞMELER

    GALATASARAY

    FATİH TERİM: 15.6 milyon TL 

    (Eski maaşı 19.2 milyon TL)

  • 6 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    SELÇUK İNAN: 15.3 milyon TL

    (Eski maaşı 18.8 milyon TL)

  • 7 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    EREN DERDİYOK: 11.1 milyon TL

    (Eski maaşı 13.7 milyon TL)

  • 8 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    SERDAR AZİZ: 10.4 milyon TL

    (Eski maaşı 12.8 milyon TL)

  • 9 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    EMRE AKBABA: 9.1 milyon TL

    (Eski maaşı 11.2 milyon TL)

  • 10 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    TARIK ÇAMDAL: 8.3 milyon TL

    (Eski maaşı 10.2 milyon TL)

  • 11 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    AHMET ÇALIK: 4.6 milyon TL

    (Eski maaşı 5.7 milyon TL)

  • 12 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    SİNAN GÜMÜŞ: 3.3 milyon TL

    (Eski maaşı 4.1 milyon TL)

  • 13 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    ÖMER BAYRAM: 2.6 milyon TL

    (Eski maaşı 3.2 milyon TL)

  • 14 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    BEŞİKTAŞ

    ŞENOL GÜNEŞ: 13 milyon TL

    (Eski maaşı 16 milyon TL)

  • 15 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
    15 | 22

    OĞUZHAN ÖZYAKUP: 10.4 milyon TL

    (Eski maaşı 12.8 milyon TL)

  • 16 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
    16 | 22

    TOLGAY ARSLAN: 9.3 milyon TL

    (Eski maaşı 11.5 milyon TL)

  • 17 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
    17 | 22

    GÖKHAN TÖRE: 9.3 milyon TL

    (Eski maaşı 11.5 milyon TL)

     

  • 18 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    CANER ERKİN: 9.1 milyon TL

    (Eski maaşı 11.2 milyon TL)

  • 19 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
    19 | 22

    GÖKHAN GÖNÜL: 9.1 milyon TL

    (Eski maaşı 11.2 milyon TL)

  • 20 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    MUSTAFA PEKTEMEK: 8.8 milyon TL

    (Eski maaşı 10.8 milyon TL)

  • 21 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
    21 | 22

    TOLGA ZENGİN: 6.2 milyon TL

    (Eski maaşı 7.6 milyon TL)

  • 22 Beşiktaş ve Galatasaray'dan TL seferberliği!
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    NECİP UYSAL: 5.7 milyon TL

    (Eski maaşı 7 milyon TL)

 

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