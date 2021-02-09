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Beşir Derneği, arama kurtarma ekibi kurdu

Geçmiş dönemlerde yaşanan afetlerde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bünyesinde beslenme hizmeti veren Beşir Derneği, afet çalışmalarında daha kapsamlı bir şekilde yer alabilmek için arama kurtarma ekibi kurdu.

Beşir Derneği, arama kurtarma ekibi kurdu
AA

Dernekten yapılan açıklamaya göre, olası afet ve acil durumlarda arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarında yer alabilmek için TAMP kapsamında kurulan arama kurtarma ekibi ile Beşir Derneği deprem, sel, çığ, yangın gibi afet durumlarında müdahale edebilecek.

Dernek bünyesinde arama kurtarma ekibi kurulmasını amaçlayan Beşir Derneği, 24 kişilik ekiple Adana'da İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen eğitim programına dahil oldu.

Beşir Derneği ekipleri, burada 5 gün boyunca teorik ve pratik eğitimler aldI. Arama, kurtarma, güvenlik, koruma ve tahliyeye ilişkin verilen eğitimler, yapılan sınavlar ve değerlendirmeler sonucunda dernek ekipleri kurs başarı belgelerini almaya hak kazandı.

Eğitim programına aktif bir katılım sağlayan Beşir Derneği ekipleri, eğitim sonrası kursta başarı gösterdiklerinden AFAD'ın akreditasyon sistemine kayıt edildi. Kurs başarı belgelerini alarak afet ve acil durumlara yönelik faaliyetlerde katılım, iş birliği, koordinasyon ve verimliliği artırmak gibi hedeflerle kurulan akreditasyon sistemine kayıt olan ekipler, bundan sonra olası afet durumlarında arama, kurtarma ve enkaz çalışmalarında yer alabilecek.

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