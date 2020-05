Soul müziğin ikonlarından Betty Wright 66 yaşında hayatını kaybetti. Clean Up Woman şarkısıyla tanınan Grammy ödüllü şarkıcının vefat haberini yeğeni doğruladı.

Sanatçının ölüm nedeniyle ilgili olarak ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Wright'ın yeğeni Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah teyzemi kaybettim. Ruh halim değişti. Huzur içinde uyu Betty Wright teyze, melek oldun. Teyzem bir efsaneydi" ifadesini kullandı.

Müziğe 14 yaşındayken çıkardığı My First Time Around adlı albümle başladı.

1971'de 18 yaşındayken çıkardığı Clean Up Woman şarkısıyla tanındı.

Wright, bugüne dek aralarında Beyonce, Jennifer Lopez, Michael Jackson, Stevie Wonder ve Gloria Estefan'ın bulunduğu pek çok isim için şarkı yazdı.