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Betüş perinin son hali! Görenler gençleşmiş diyor

Sihirli Annem dizisinin sevgi dolu annesi ve iyilik perisi olan Betüş peri karakteri, İnci Türkay tarafından canlandırılıyordu. Türkay'ın son halini görenler, oyuncunun yıllara meydan okuduğunu düşünüyor.

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  • Betüş perinin son hali! Görenler gençleşmiş diyor

    Bir zamanların sevilen çocuk dizisi Sihirli Annem, fantastik bir sihirli dünyayı anlatıyordu. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizi, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alıyordu.
  • Betüş perinin son hali! Görenler gençleşmiş diyor

    Dizi tam bir aile sıcaklığını yansıtıyordu. Dizide sihir yapmak için kullanılan objeler, ilginç olaylar hatta perilerin sihir yapma hareketleri bile dönemin fenomenleri arasına girmişti. 
  • Betüş perinin son hali! Görenler gençleşmiş diyor

    2003 yılında yayın hayatına başlayan dizi daha sonra aynı oyuncularla çekildi ancak reyting rekabetine karşı çok fazla ayakta kalamadı. Buna rağmen, dizideki karakterler bugün bile ilgi uyandırıyor. 
  • Betüş perinin son hali! Görenler gençleşmiş diyor

    Diziden bildiğimiz Betüş periyi, İnci Türkay canlandırıyordu. İkinci evliliğini Atilla Saral ile yapan oyuncu, şu anda Londra'da yaşıyor. Türkay'ın, Ali isminde bir oğlu var. İşte, Betüş perinin son hali...
  • Betüş perinin son hali! Görenler gençleşmiş diyor
  • Betüş perinin son hali! Görenler gençleşmiş diyor
  • Betüş perinin son hali! Görenler gençleşmiş diyor
  • Betüş perinin son hali! Görenler gençleşmiş diyor
  • Betüş perinin son hali! Görenler gençleşmiş diyor
  • Betüş perinin son hali! Görenler gençleşmiş diyor

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