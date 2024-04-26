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        Haberler Gündem Güncel Beylikdüzü'nde E-5'i kilitleyen kaza

        Beylikdüzü'nde E-5'i kilitleyen kaza

        İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 yan yol Avcılar istikametinde müşteri almak için bekleyen bir ticari taksiye, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi refüje, otomobil de kaldırıma çıktı. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:39
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        E-5'i kilitleyen kaza
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        Beylikdüzü E-5 yan yolda Avcılar istikameti yönünde müşteri almak için bekleyen Fatih S. kontrolündeki ticari taksiye, Sezer G. kontrolündeki otomobil arkadan çarptı.

        Ticari taksi çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşısındaki refüje çıktı. Sezer G. kontrolündeki otomobil ise yan yol üzerindeki üst geçidin altında bulunan kaldırıma çıktı. Araç simit tezgahının tam dibinde durabildi.

        TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

        Kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü E-5 yan yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

        Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

        Kazaya tanıklık eden bir kişi, "Burada devamlı kaza oluyor. Bir değil iki değil. Yol kaygan, zemin kaygan. Durağın girişine bakın hiçbir önlem yok. Burası yokuş aşağı, araçlar kayıyor. Haberlere bakarsanız birçok kaza yaşandı burada ama Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Aniden bir gürültü oldu. Arkama bile bakmadan kaçtım. Taksi duruyordu burada. Arkadan çarptılar" dedi

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        #trafik kazası
        #beylikdüzü
        #istanbul
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